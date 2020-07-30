Принц Гаррі завів секретний аккаунт в Instagram. Навіщо?

На такий вчинок представник королівської родини пішов заради майбутньої дружини

Принц Гаррі вів особистий секретний аккаунт в Instagram. У цьому він зізнався в біографічній книзі герцога та герцогині Сассекських «У пошуках свободи». Про це пише видання The Mirror.

Завести секретну сторінку в Instagram принц Гаррі вирішив після знайомства з Меган Маркл. Він дуже хотів слідкувати за життям майбутньої дружини у соціальній мережі. А до заміжжя Меган Маркл любила користуватися соціальними мережами та навіть вела вела свій блог The Tig. У свою чергу Маркл теж підписалася на майбутнього чоловіка.

Як стверджують автори книги, принц Гаррі мав сторінку з нікнеймом SpikeyMau5. Назвав він його така через любов до хаус-музики, зокрема одного зі своїх улюблених діджеїв DeadMau5.

Авторами нової книги «У пошуках свободи» стали королівські репортери Омід Скоби і Керолін Дюран. У книзі зазначають, що пара була заручена за два місяці до того, як про це було оголошено публічно.

Фото: Getty images

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