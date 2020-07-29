Коронавірус коронавірусом, але відміняти церемонію премії «Еммі-2020» організатори не стали. Натомість, вони вже опублікували перелік номінантів на престижну нагороду.

Нагадаємо, що церемонія нагородження премії «Еммі-2020» пройде в неділю, 20 вересня. Транслювати її будуть на американському телеканалі ABC. Ведучим вже втретє стане комік Джиммі Кіммел. Щодо формату проведення церемонії інформації поки немає.

Повний писок претендентів на премію «Еммі-2020»: Найкращий драматичний серіал

«Мандалорець»

«Розповідь служниці»

«Краще телефонуйте Солу»

«Вбиваючи Єву»

«Дуже дивні справи»

«Корона»

«Озарк»

«Спадкоємець»

Найкращий комедійний серіал

«Шиттс Крик»

«Стримай свій ентузіазм»

«Біла ворона»

«Метод Комінські»

«Чим ми зайняті в тіні»

«Дивовижна місіс Мейзел»

«Мертвий для мене»

«У кращому світі»

Найкращий міні-серіал

«Хранителі»

«Місіс Америка»

«Неможливе»

«І всюди тліють пожежі»

«Неортодоксальна»

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі

Біллі Портер («Поза»)

Стів Карелл («Ранкове шоу»)

Браян Кокс («Спадкоємці»)

Стерлінг К. Браун («Це ми»)

Джеремі Стронг («Спадкоємці»)

Джейсон Бейтман («Озарк»)

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі

Сандра О («Вбиваючи Єву»)

Джоді Комер («Вбиваючи Єву»)

Олівія Колман («Корона»)

Лора Ліні («Озарк»)

Дженніфер Еністон («Ранкове шоу»)

Зендая («Ейфорія»)

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі

Ентоні Андерсон («Чорна комедія»)

Рамі Юсеф («Рамі»)

Тед Денсон («У кращому світі»)

Дон Чідл («Чорний понеділок»)

Майкл Дуглас («Метод Комінські»)

Юджин Леві («Шиттс Крік»)

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі

Кетрін О’хара («Шиттс Крик»)

Лінда Карделліні («Мертвий для мене»)

Крістіна Епплгейт («Мертвий для мене»)

Трейсі Елліс Росс («Чорна комедія»)

Ісса Рей («Біла ворона»)

Рейчел Броснахен («Дивовижна Місія Мейзел»)

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі або телевізійному фільмі

Пол Мескал («Нормальні люди»)

Х’ю Джекман («Бездоганний»)

Джермемі Поп («Голлівуд»)

Джеремі Айронс («Хранителі»)

Марк Руффало («Я знаю, що це правда»)

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі або телевізійному фільмі

Керрі Вашингтон («І всюди тліють пожежі»)

Кейт Бланшетт («Місіс Америка»)

Реджина Кінг («Хранителі»)

Шира Хаас («Неортодоксальна»)

Октавія Спенсер («Мадам Сі Джей Вокер»)

Найбільше номінацій здобув серіал «Хранителі» від телеканалу НВО. Він може здобути нагороду у 26 категоріях.

Фото: IStock

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