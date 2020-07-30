Black Is King: яким буде новий альбом Бейонсе?
Вже 31 липня американська співачка Бейонсе представить свій новий альбом Black Is King. Артистка присвячує його африканській культурі. Спеціально до грандіозної прем’єри Бейонсе навіть підготувала однойменний фільм, в якому знялися Наомі Кемпбел, Люпіта Ньоно, Фарелл Вільямс.
– Black Is King – це синонім любові. Це мій улюблений проект, який я знімала, досліджувала і редагувала день і ніч протягом усього минулого року. Я віддала йому все, а тепер він ваш … Події 2020 роки зробили концепцію і ідею фільму ще більш актуальними, оскільки люди в усьому світі відправляються в історичне подорож. Ми всі в пошуках безпеки і світла. Багато хто з нас хочуть змін. Я вірю, що коли темношкірі люди розкажуть власні історії, ми можемо змістити вісь світу і розповісти нашу реальну історію багатства поколінь і багатства душі … В цьому візуальному альбомі я хотіла представити історію і традиції Африки, які повинні лягти в основу нашого нового майбутнього, – розповіла Бейонсе у своєму Instagram.
Поштовх до написання нового альбому Бейонсе дала озвучка Налу для рімейка мульфильма «Король Лев». Після цього артистка вирішила створити альбом-фільм, «натхненний вічними уроками» «Короля лева». Але пізніше ідея трасформувалася і стала більш глибокою. А все через смерть Джорджа Флойда та рух Black Lives Matter. Альбом розповість про «трансцендентальної подорож молодого короля», з яким потрібно буде пройти через любов і зрада. Зробити правильний вибір йому допоможуть предки.
Альбом Black Is King вийде вже 31 липня, тоді ж відбудеться і прем’єра на платформі Disney +.
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