Спадкоємець королівського престолу вважав, що це дійсно хороший презент

Кожен чоловік хоч раз робив своїй обраниці подарунок, на який довелося ввічливо усміхатися та казати стримане дякую. Ну не всі вміють вгодити, особливо з першого разу. Винятком не стали і представники королівської родини Великої Британії.

Нещодавно принц Вільям зізнався, що ще на початку стосунків з Кейт Мідлтон він зробив їй найбезглуздіший подарунок евер. А саме… бінокль! Про це герцог Кембриджський розповів у подкасті колишнього футболіста збірної Англії Пітера Крауча.

– Одного разу я купив своїй дружині бінокль. Це було ще на самому початку наших стосунків. Я впакував його, і це виглядало дуже мило. Я намагався себе в цьому переконати. Я думав, що це дійсно вражаюче, адже можна бачити так далеко. Вона подивилася на мене і сказала: «Це бінокль? Що відбувається?». Загалом, все вийшло не дуже добре, – розповів принц Вільям.

Схоже, навіть представники королівської родини зі своїми ідеальними манерами, але деколи дивними традиціями можуть напартачити.

Фото: Getty Images

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