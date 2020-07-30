В каком формате пройдет церемония «Эмми-2020»?

Вручение награды впервые произойдет не в театре Microsoft

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в проведение престижных премий 2020 года. Так, в этом году церемония «Эмми» пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщает Variety со ссылкой на письмо от исполнительных продюсеров.

«Мы не можем игнорировать новые обстоятельства, поэтому было принято решение проводить церемонию в таком формате. В этом году не вы придете на вечеринку, а она посетит вас », – заявили продюсеры.

Сейчас организаторы решают, как будет проходить прямой эфир и будут номинанты знать о своей победе заранее. Трансляция состоится на телеканале ABC.

Организаторы еще решают, как будет проходить прямой эфир и будут лауреаты знать заранее о победе.

Церемония вручения награды «Эмми-2020» состоится уже 20 сентября. Ранее было объявлено полный список номинантов на «Эмми-2020».

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