Потап розповів про страшну ДТП, у якій Настя Каменських ледь не втратила життя

Інцидент стався у 2006 році

Український репер Потап став зірковим героєм YouTube-проекту Маші Єфросиніної «Іспит на відвертість». Під час інтерв’ю чоловік Насті Каменських поділився пікантними подробицями їхнього особистого життя. Зокрема, він розповів про найбільш незвичайні місця, де вони займалися сексом. Крім того, Потап зачепив тему минулого і з болем в серці згадав страшну ДТП, яка ледь не забрала життя Каменських у 2006 році.

Інцидент стався за місяць до старту зйомок дебютного кліпу дуету «Потап і Настя» на сингл «Без любви». Каменських разом із колишнім хлопцем Володимиром Дятловим і його батьками поверталася у Київ з концерту в Миколаєві. Але дістатися до пункту призначення їм не вдалося.

Автомобіль з Настею Каменських потрапив у ДТП, в ході якої він перекинувся вісім разів. Батьки колишнього коханого співачки померли, а сама вона отримала серйозні травми. Дівчину викинуло з машини, при цьому вона головою розбила лобове скло.

Ведуча «Іспиту на відвертість» Маша Єфросиніна була шокована. Адже незважаючи на те, що вона крутиться у світі шоу-бізнесу та близько знайома із зірковою парою, про цю ДТП вона почула вперше. Потап також підкреслив, що те, що сталося, сильно вплинуло на ставлення Насті Каменських до життя.

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