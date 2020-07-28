Софі Тернер і Джо Джонас стали батьками!

У зіркової пари народився первісток

Американська акторка Софі Тернер та співак Джо Джонас вперше стали батьками! Виявляється, що радісна подія відбулася у родині селебріті ще минулого тижня, але зірки приховували її. Про це повідомляє видання TMZ.

Відомо, що у пари народилася донька. Зіркові батьки назвали її Вілл. Жодної офіційної інформації Софі Тернер чи Джо Джонас не дають. Вони ніяк не коментують поповнення у родині. Пара надзвичайно ретельно приховує особисте життя.

Софі Тернер і Джо Джонас почали зустрічатися у 2016 році. Своє весілля вони відіграли двічі. Перша таємна церемонія відбулася у Лас-Вегасі в травні 2019 року. А невдовзі пишне весілля відбулося влітку того ж року у Франції. Медовий місяць селебріті провели в Італії.

Фото: Getty Images

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