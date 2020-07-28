Літні ночі створені не для сну, особливо коли нові серіали липня не обговорює хіба що лінивий. Детективи, драма, фентезі, комедія – все, що душа побажає. Ми підібрали ТОП-5 серіалів для тих, хто любить дивитися всі серії на одному подиху. Обережно, спойлер: від них неможливо відірватися.

Монахиня-воїн \ Warrior Nun

Жанр: бойовик, фентезі.

Прем’єра: 02 липня 2020 року. Кількість серій – 10.

У головних ролях: Тоя Тернер, Лорена Андреа, Альба Батишта, Віктор Соле.

Уяви, що ти живеш у спокійному ритмі, насолоджуючись життям і будуючи плани на завтра. А потім раптово гинеш у молодому віці. Не дуже втішна кінцівка, як для звичайної людини. Однак для нашої героїні смерть не ставить крапку в її житті. Дівчина отримує другий шанс та усвідомлює свою місію: вона повинна врятувати цей світ. Героїню наділяють надприродніми силами – і тепер вона готова захищати планету від нападу гінців Пекла. Демони розпочинають жорстоку війну в людському світі, в яку втручаються небесні жителі та відважні воїни. Світу загрожує небезпека. Чи врятує його наша героїня?

Клуб няньок \ The Baby-Sitters Club

Жанр: комедія.

Прем’єра: 04 липня 2020 року. Кількість серій – 10.

У головних ролях: Софі Грейс, Момона Тамада, Шей Рудолф, Малія Бейкер, Хочітль Гомес.

Хто хоча б раз не мріяв про створення спільного бізнесу разом із друзями? Мати одну справу, яка приносить гроші, та бути впевненим у своєму діловому партнері – ідеальний варіант життя. Так і в цій історії. П’ятеро кращих подруг хочуть стати самостійними та не просити більше грошей у батьків. Дівчата вирішують створити свій невеличкий «Клуб няньок». Вони запускають бізнес по наданню послуг няні, який втягує їх у новий світ пригод.

Аліеніст \ The Alienist

2 сезон

Жанр: детектив, кримінальна драма.

Прем’єра: 26 липня 2020 року. Кількість серій – 10.

У головних ролях: Даніель Брюль, Люк Еванс, Дакота Фаннінг, Роберт Уіздом.

Для тих, хто хоче полоскотати собі нерви, цей серіал ідеально підійде. Кінець 19-го століття. У Нью-Йорку відбувається ряд жахливих вбивств. Жертвами стають діти, особливо хлопчики з бідних сімей. Маніяк щоразу експериментує з насиллям і обирає все більш кровавий метод вбивства. Мотиви незрозумілі. Все це нагадує лише моторошне жертвоприношення. За справу вирішує взятися молодий поліцейський Теодор Рузвельт. Враховуючи, що він матиме справу з неврівноваженою та душевнохворою людиною, чоловік просить допомоги у лікаря Ласло Крайцлера. Маючи великий досвід у психології, Ласло переконує, що вбивця рано чи пізно припуститься роковї помилки, яка коштуватиме йому життя.

Академія «Амбрелла» \ The Umbrella Academy

2 сезон

Жанр: драма, фентезі.

Прем’єра: 31 липня 2020 року. Кількість серій – 10.

У головних ролях: Ейдан Галлахер, Елен Пейдж, Роберт Шіен, Том Хоппер.

Це історія супергероїв, знайомих змалечку, але розкиданих по різних точках світу. Незважаючи на свою надприродні здібності, кожен йде по своєму шляху: Лютер стає астронавтом, Еллісон – відомою акторкою, Ваня – скрипачкою, Клаус – тусовщиком-наркоманом. Вони зовсім різні і не схожі один на одного, та все ж їх об’єднує одне – всі вони діти з суперсилою. Дізнавшись про смерть свого наставника та отримавши звістку про початок апокаліпсису, випускники Академії вирішують об’єднати свої зусилля та захистити людство.

Дивний новий світ \ Brave New World

Жанр: фантастика, драма.

Прем’єра: 15 липня 2020 року. Кількість серій – 9.

У головних ролях: Олден Еренрайк, Демі Мур, Джессіка Браун-Фіндлі, Гарі Ллойд.

Сатиричний серіал-антиутопія розповідає про світ далекого майбутнього, де суспільство поділене на касти, споживання зведено в культ, а всі проблеми вирішуються за допомогою наркотику соми. Одного разу двоє жителів Лондона, Бернард Маркс і Ленайна Краун, їдуть у відпустку в Дикі землі, де потрапляють в самий центр кровопролитного повстання. Їх рятує Дикун Джон і відправляється з ними в Новий Лондон.

Фото: IStock

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