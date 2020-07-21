Перезавантаження: Хто став новим вокалістом Cloudless?

Конкурсанти Нацвідбору на Євробачення-2020 представили новий склад групи: вокалістом став учасник відомого талант-шоу Василь Демчук

На небі знову розходяться хмари: після чотиримісячної перерви група Сloudless оголошує новий склад. Голосом для Сloudless став відомий за участю у вокальному ТВ-шоу Василь Демчук, а ударником – Олександр Ковачев.

Нагадаємо, що Юра Каналош, вокаліст, з яким група брала участь в нацвідборі на Євробачення, покинув групу ще в березні, не переживши кризу, викликану пандемією. Однак разом вони створили гучний хіт Drown Me Down, який звучить на всіх топових радіостанціях і шазамиться з усього світу.

Сьогодні у Cloudless перезавантаження. Нові учасники групи – це чотири стихії, чотири характери, які створюють одне гармонійне ціле:

саунд-дизайнер за професією, розважливий засновник і бас-гітарист групи Антон Панфілов;

IT-фахівець з активною громадянською позицією, меломан, аудіофіл і гітарист Михайло Шатохін;

дизайнер на спортивному телеканалі, боксер і ударник Олександр Ковачев;

актор, співак, композитор, харизматичний денді і новий оксамитовий голос групи Василь Демчук.

– Усе найкраще відбувається спонтанно. Таким самим чином ми і знайшлися з Васею. Гаряча кров, оксамитовий голос, джентльмен-хуліган – це все про нового фронтмена Cloudless. Ми налаштовані йти до свого, незважаючи ні на що. Нам просто не терпиться увірватися з новим матеріалом і найближчими концертами! Будете в захваті ????, – упевнений Антон Панфілов.

Зараз хлопці сконцентровані на підготовці музичної програми, записі нових пісень і обробці хітів минулого. За підготовкою до нового концертного сезону, репетиціями і зйомками можна стежити онлайн на сторінках групи в YouTube і сторіс Instagram. Тому скоріше підписуйтесь і чекайте новин!

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