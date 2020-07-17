Творець «Секс у великому місті»  випустить серіал «Емілі в Парижі». Що відомо?

Нове творіння Даррена Стара може стати культовим

Стрімінговий сервіс Netflix готує до виходу серіал «Емілі в Парижі». Відомо, що автором проекту став творець легендарно серіалу «Секс у великому місті» Даррен Стар. А головну роль виконала Лілі Коллінз.

Серіал «Емілі в Парижі» розповість про життя американської дівчини у французькій столиці. Вона живе в Чикаго й працює маркетологом у дуже відомій компанії. Коли її компанія стає частиною французького люксового бренду, Емілі переїжджає до Парижу, щоб працювати над стратегією й розвитком фірми. У найбільш романтичному місті Європи на дівчину чекають нові пригоди та любовні перепетії.

Головною стилісткою «Емілі в Парижі» стане Патриція Філд, яка створювала культові образи Керрі Бредшоу та її подруг Саманти, Міранди та Шарлот. Вона навіть використала деякі знакові аксесуари Керрі Бредшоу в образах Емілі, наприклад, сумку Fendi Baguette.

Перший сезон буде складатися з десяти епізодів по тридцять хвилин кожен. Прем’єра серіалу «Емілі в Парижі» відбудеться вже цієї осені на Netflix.

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