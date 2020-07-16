Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТворці серіалу «Клініка» презентували трейлер нового проекту

Творці серіалу «Клініка» презентували трейлер нового проекту

Apple TV + представили трейлер свого нового комедійного серіалу «Тед Лассо».

Тед Лассо: дивитися офіційний трейлер

Автором серіалу «Тед Лассо» став Білл Лоуренс, який створив культовий серіал «Клініка». Також одним з авторів виступив Джейсон Судейкіс, який виконав головну роль у шоу.

Серіал «Тед Лассо» розповість про тренера Теда Лассо, який тренує команду з американського футболу з канзаського коледжу. Справи йдуть кепсько, але в цей момент герой отримує пропозицію відправитися до Англії та тренувати професійний клуб. Ось тільки Тед в цьому нічого не розуміє…

Прем’єра серіалу «Тед Лассо» запланована на 14 серпня на Apple TV +.

Читай також:

MÉLOVIN дав перший концерт після карантину. Як це було?

Яким буде весілля Брукліна Бекхема та дочки мільярдера Ніколи Пельтц?

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания