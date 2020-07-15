Яким буде весілля Брукліна Бекхема та дочки мільярдера Ніколи Пельтц?

Західні ЗМІ дізналися подробиці майбутнього весілля

Нещодавно син Девіда та Вікторії Бекхемів Бруклін заявив, що невдовзі одружиться з мільярдера Ніколою Пельтц. Після цього у ЗМІ вже почала з’являтися інформація про їхнє весілля, яке відбудеться вже наступного року.

Молода пара планує влаштувати два торжества: у Великобританії та Флориді, США. На весілля планують витратити біля 4 мільйонів фунтів. Оплачувати весілля будуть обидві сторони. Про це повідомляє Daily Mail.

Не обійдуться Бруклін Бекхем та Ніколь Пельтц без шлюбного контракту. Наполягає на цьому батько нареченої мільярдер Нельсон Пельтц. Головною подружкою нареченої стане молодша сестра Брукліна, дев’ятирічна Харпер, а шаферами – його брати -17-річний Ромео і 15-річний Круз.

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