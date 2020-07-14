Стрімінговий сервіс Netflix представив офіційний трейлер 5 сезону серіалу «Люцифер».

Люцифер 5 сезон: дивитися офіційний трейлер

Після того, як Люцефер був змушений повернутися до Пекла, життя детектива Хлої Декер продовжилося. Але вона ніяк не могла забути спокусливого Диявола, у якого закохалася. І ось на одному з розслідувань Люцифер з’являється знову. Між ним та детективом починається роман, але Хлою бентежить дивна поведінка Люцифера. Виявляється, що з Пекла повернувся не він, а його брат-близнюк Майкл, який прагне забрати земне життя Люцифера.

До головних ролей знову повернуться актор Том Елліс та акторка Лорен Джерман. 5 сезон серіалу «Люцифер» поділили на дві частини – кожна по 8 серій.

Прем’єра серіалу «Люцифер» 5 сезон відбудеться вже 21 серпня на Netflix.

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