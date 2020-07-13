Маша Єфросиніна відверто розповіла про пластику і показала хірурга

Популярна ведуча відповіла на хвилю коментарів про раптові зміни в її зовнішності

У сторіс в своєму акаунті Instagram Маша Єфросиніна чесно розповіла про пластику і навіть показала свого хірурга, який і допоміг їй добитися такого приголомшливого результату:

– Тиждень тому виставила фото і під ним отримала багато коментарів. І ось я вирішила на них відповісти.

– Це тільки сота частина… Багато писали, що я втратила колишню індивідуальність… Тому, друзі, настав той момент, коли час зізнатися і сказати вам, так, це пластика, справжнісінька! І просто зараз я готова познайомити вас зі своїм пластичним хірургом.

З посмішкою Маша перевела камеру трохи праворуч і в кадрі з’явилася дівчина – візажист, яка робила ведучій макіяж.

Саме так тонко і з гумором, Маша Єфросиніна відповіла одним махом на всі питання і коментарі, що «вона вся зроблена». І тут же дала пораду, як домогтися такого результату за допомогою одного лише… телефону:

– Але мейк ще не все, чесно вам скажу, тут ви абсолютно праві! Є ще «косметолог золоті руки», під назвою фільтр… та світло! І, звичайно, ракурс, – зазначила Єфросиніна, піднімаючи камеру так, щоб зйомка була трохи зверху. – Підборіддя малесеньке, все красиво.

Нам здається, що ведучій не потрібна ані пластика, ані фільтри, ані всі ці хитрощі з ракурсами. Машу Єфросиніну глядачі люблять в першу чергу за щирість і простоту, яка допомагає й іншим поруч із нею розкритися. Чого варті тільки одкровення ведучої «Топ-модель по-українськи» Алли Костромічової про життя з чоловіком-мільйонером, якими вона поділилася на «Экзамене с Машей Ефросининой».

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