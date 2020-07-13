Щоправда, хрещеною!

Зірка серіалу «Друзі» Дженніфер Еністон стане мамою!.. А точніше, хрещеною мамою для первістка співачки Кеті Перрі та актора Орланда Блума. Про це повідомляє видання The Mirror.

За інформацією анонімного джерела, Кетті Перрі обрала хрещеною мамою своєї майбутньої донечки Дженніфер Еністон. Адже саме вона підтримувала і допомагала співачці протягом всієї вагітності.

«Кеті і Джен дуже близькі. Під час карантину вони ходили на прогулянки і проводили багато часу разом. Еністон розплакалася від щастя, коли її попросили стати хрещеною матір’ю», – говорить інсайдер.

Кеті Перрі та Орландо Блум поки не повідомляють можливу дату пологів. Але, за підрахунками фанатів, перша дитина зіркової пари повинна народитися через кілька тижнів.

Фото: Getty Images

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