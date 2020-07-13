У мережі з’явився трейлер до мультсеріалу «Star Trek: Lower Decks», який вже в серпні вийде на екрани за підтримки стрімінгового сервісу CBS All Access

Що пов’язує новинку і культовим серіал про дивакуватого дідуся-винахідника і його онука? У цих проектів – один автор, Майк МакМаган, сценарист і продюсер «Ріка і Морті». Тому сміливо можна припустити, що і анімовану версію «Стар Треку» чекає приголомшливий успіх!

В основі сюжету «Star Trek: Lower Decks» історія команди «неважливого корабля» Зоряного флоту, якій належить вирішити масу завдань і потрапити у не одну космічну халепу! Дія мультсеріалу відбувається в 2380 році, вже після подій, описаних в проекті «Зоряний шлях: Наступне покоління».

Прем’єра нового мультсеріалу запланована на 6 серпня 2020.

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