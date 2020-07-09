Український гурт MOZGI випустила новий трек Chica Bamboni.

Слухати нову пісню MOZGI – Chica Bamboni онлайн:

Презентація фрагменту треку Chica Bamboni пройшла 2 липня в прямому ефірі TikTok. Тоді MOZGI запустили челлендж #chicabamboni, участь у якому взяли Надя Дорофєєва, Настя Каменських, Маша Єфросініна, Влад Яма з дружиною Ліліаною, Катя Осадча та Юрій Горубнов, MARUV, Оля Полякова, Michelle Andrade. За офіційними хештегом відео на трек записали більше 10 мільйонів раз.

«Сhica Bamboni – це трек на своєму універсальному мовою, зрозумілою в усьому світі, зі своїм Мудом, зі своїм звучанням – зовсім інший. Але в якийсь момент ми зрозуміли, що це і є нові MOZGI. У ньому закладено бажання кожної дівчини бути різною, весь час приміряти на себе нові образи – ми відповідаємо, що це просто, як зняти TikTok», – коментують MOZGI.

Невдовзі MOZGI презентують кліп на сингл Chica Bamboni. Режисером виступив Алан Бадоєв.

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