Стрімінговий сервіс Netflix продовжив серіал «Останнє королівство» на п’ятий сезон. Історія за мотивами бестселера Бернарда Корнуелла «Саксонські історії» отримає продовження. Про це повідомляє видання deadline.

«Ми дійсно пишаємося «Останнім королівством». Це шоу, яке продовжує розважати глядачів по всьому світу. У нас були дуже високі рейтинги на минулому сезоні, тому ми будемо раді зняти продовження», – зазначив виконавчий продюсер Найджел Марчант.

У п’ятому сезоні «Останнього королівства» буде 10 серій. До головних ролей повернуться Олександр Дреймон, Еліза Баттеруорт, Іен Харт, Арнас Федаравічус і інші. Сюжет продовжить розповідати історію Утреда Беббанбургского, воїна, який народився саксом, але виріс данцем.

Дата виходу п’ятого сезону серіалу «Останнє королівство» поки не повідомляється.

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