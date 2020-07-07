Новий каналG.spaceШОУМАНІЯТоплес і з милицею: Мадонна шокувала фанатів відвертим знімком

Топлес і з милицею: Мадонна шокувала фанатів відвертим знімком

Американська співачка Мадонна приголомшила своїх підписників в Instagram, опублікувавши нове фото без бюстгалтера. Зірка показує, що навіть у 61 рік може епатувати, як і раніше.

На фотографії Мадонна постала з чорною милицею, прикриваючи оголені груди руками. Фото зроблено у форматі селфі. На селебріті надягнуті чорні трусики та панамка.

«У кожного своя милиця», – підписала знімок Мадонна.

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madonna

Нагадаємо, що кілька місяців тому Мадонні зробили операцію на коліні з видалення хряща. Відтоді співачка проходить період реабілітації і пересувається на милицях.

Фото: Getty Images

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