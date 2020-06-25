Нещодавно в американських ЗМІ з’явилися чутки, що актори Шарліз Терон та Шон Пенн збиралися одружитися. Роман зірок давно завершився, але можливий шлюб почали обговорювати з новим інтересом. Правду про ситуацію вирішила відкрити сама Шарліз Терон. Зробила вона це під час шоу Говарда Стерна на радіо SiriusXM.

– Ні, неправда, це повна маячня. Ми зустрічалися, тільки і всього – просто зустрічалися. Звичайно, у нас був роман, це були унікальні відносини, але вони тривали всього лише близько року. Ми ніколи не з’їжджалися і я ніколи не збиралася за нього заміж. Нічого такого не було, – заявила Шарліз Терон.

Акторка також додала, що тема шлюбу для неї закрита. Вона не боїться самотності, а тому весілля їй не горить.

– Я ніколи не хотіла заміж. Для мене це ніколи не було важливим. Можу поклястися життям своїх дітей, я ніколи відчувала себе самотньою. Мені подобається ходити на побачення, але я не впевнена, що коли-небудь зможу знову жити з кимось. Чесно кажучи, мою чоловікові, можливо, доведеться купити будинок поруч зі мною. Не знаю, чи зможу знову піти на це. Я занадто стара для цього, – подартувала акторка.

Фото: Getty Images

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