Новий каналG.spaceШОУМАНІЯ«В очікуванні варварів»: дивись офіційний трейлер фільму з Джонні Деппом і Робертом Патінсона

«В очікуванні варварів»: дивись офіційний трейлер фільму з Джонні Деппом і Робертом Патінсона

У мережі з’явився трейлер фільму «В очікуванні варварів». Головні ролі у ньому зіграли Джонні Депп і Роберт Паттінсон.

В очікуванні варварів: дивитися офіційний трейлер

Фільм «В очікуванні варварів» розповідає про події в маленькому колоніальному містечку на кордоні Імперії. Саме туди прибуває полковник Третього відділення. Він повинен перевірити чутки про те, що корінні народи, яких колоністи називають варварами, готують напад на місто.

Прем’єра фільму «В очікуванні варварів» відбудеться одразу на цифрових майданчиках 7 серпня 2020 року.

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