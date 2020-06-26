Девід Бекхем та Меттью Перрі почали жартівливий батл через «Друзів»

Зірки влаштували обмін приколами у соціальних мережах

Нещодавно футболіст Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram фото з дружиною Вікторією. На знімку він позує у футболці з принтом з серіалу «Друзі», на якому зображений момент, де Джої надягнув увесь одяг Чендлера. Це було в «Епізоді, де ніхто не готовий».

Меттью Перрі, який не так давно зареєструвався в Instagram, не зміг пропусти цей пост. Він опублікував фото пари Бекхемів та підписав його так: «У цього хлопця відмінний смак. Ким би він не був».

Посмотреть эту публикацию в Instagram mattyperry4 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Побачивши це, до батлу долучився 15-річний чин Бекхемів Круз. Він теж прокоментував фото: «Здогадайтеся, хто подарував йому цю футболку». А потім сам Девід вирішив закрити усю цю бочку сміху фірмовим жартом з серіалу «Друзі», написавши: «Так, Круз притягнув футболку, але чи міг я надіти ще більше одягу».

Фото: Getty Images

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