Девід Бекхем та Меттью Перрі почали жартівливий батл через «Друзів»
Зірки влаштували обмін приколами у соціальних мережах
Нещодавно футболіст Девід Бекхем опублікував у своєму Instagram фото з дружиною Вікторією. На знімку він позує у футболці з принтом з серіалу «Друзі», на якому зображений момент, де Джої надягнув увесь одяг Чендлера. Це було в «Епізоді, де ніхто не готовий».
Меттью Перрі, який не так давно зареєструвався в Instagram, не зміг пропусти цей пост. Він опублікував фото пари Бекхемів та підписав його так: «У цього хлопця відмінний смак. Ким би він не був».
Побачивши це, до батлу долучився 15-річний чин Бекхемів Круз. Він теж прокоментував фото: «Здогадайтеся, хто подарував йому цю футболку». А потім сам Девід вирішив закрити усю цю бочку сміху фірмовим жартом з серіалу «Друзі», написавши: «Так, Круз притягнув футболку, але чи міг я надіти ще більше одягу».
Фото: Getty Images
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