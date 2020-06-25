У відвертому інтерв’ю ведучій Нового каналу Анні Олицькій «Кульбаба» розповіла про жахи, які пережила 20 років тому

Зараз ми знаємо Валерію Крук під псевдонімом «Кульбаба» як ведучу проекту «Людина зі шрамом» (Новий канал), модель, бодібілдера і навіть співачку. Зараз вона не соромиться свого тіла і знімається для чоловічих журналів, а ще 20 років тому їй довелося боротися за красиву зовнішність.

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У 2001 році, коли Валерії було 22 роки, вона отримала великі хімічні опіки по всьому тілу — її облили кислотою. Обставини тієї драми не дозволяють дівчині навіть через 20 років публічно згадувати ім’я людини, яка це зробила. Але ведучій Нового каналу Анні Олицькій вдалося дізнатися, що причина такого нелюдського вчинку — ревнощі до краси Лери.

— Якби «швидка» приїхала на 10 хвилин пізніше, я б померла — нирки відмовили б. Я про це дізналася вже потім. Найбільше постраждали груди, шия і рука. І поки я лежала свідомості в реанімації без свідомості, перед моєю родиною поставили питання: що рятувати — очі або обличчя, — згадує Крук.

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Лікарям вдалося врятувати і зір, і обличчя, і тіло дівчини. Більш того, під час лікування Валерія виносила і народила здорову дочку. Шрами від операцій дівчина перекрила татуюваннями, які надалі стали її «фішкою».

— Я ні на секунду не допускала думку, що буду некрасивою, хоча мені про це говорили всі. Треба було просто акумулювати сили і йти далі, щоб вижити і бути нормальною, — сказала Валерія в інтерв’ю ведучій Нового каналу.

Ще більше одкровень Валерії Крук — у свіжому інтерв’ю ведучій тревел-проекту «У кого більше?» (Новий канал) Анні Олицькій на її YouTube-каналі «Олицкая»: