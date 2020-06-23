Зірка провела вільний час на яхті

Співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася з підписниками новим сексуальним знімком. Фото селебріті опублікувала у своєму Instagram.

Джей Ло зробила любительську фотосесію на відпочинку. Зірка постала у білосніжному закритому купальнику з червоною емблемою Guess. Образ доповнили сережки-кільця та коротка хвиляста стрижка.

Одне з фото, де Джей Ло позує у повний зріст та показує підтягнуті ноги, співачка виклала в сторіз. А більш портретний варіант знімку потрапив у стрічку.

«Перші вихідні літа», – підписала знімок Дженніфер Лопес.

Посмотреть эту публикацию в Instagram jlo 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Під час пандемії коронавірусу Дженніфер Лопес не залишалася без роботи. Тому відпочинок їй точно не завадить. Відзначимо, що за карантин Джей Ло не набрала зайвих кілограмів та залишається в ідеальній формі. Її шкіра сяє, а форми залишаються такими ж сексуальними.

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