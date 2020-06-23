Спокусливий білий: Дженніфер Лопес показала фігуру у купальнику
Зірка провела вільний час на яхті
Співачка та акторка Дженніфер Лопес поділилася з підписниками новим сексуальним знімком. Фото селебріті опублікувала у своєму Instagram.
Джей Ло зробила любительську фотосесію на відпочинку. Зірка постала у білосніжному закритому купальнику з червоною емблемою Guess. Образ доповнили сережки-кільця та коротка хвиляста стрижка.
Одне з фото, де Джей Ло позує у повний зріст та показує підтягнуті ноги, співачка виклала в сторіз. А більш портретний варіант знімку потрапив у стрічку.
«Перші вихідні літа», – підписала знімок Дженніфер Лопес.
Під час пандемії коронавірусу Дженніфер Лопес не залишалася без роботи. Тому відпочинок їй точно не завадить. Відзначимо, що за карантин Джей Ло не набрала зайвих кілограмів та залишається в ідеальній формі. Її шкіра сяє, а форми залишаються такими ж сексуальними.
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