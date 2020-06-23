Щорічну церемонію вручення «Золотого глобуса» переносять через коронавірус. Тепер захід відбудеться у неділю, 28 лютого 2021 року. Про це повідомляють самі організатори премії. Раніше «Золотий глобус» традиційно проводився на початку січня.

Нещодавно стало відомо, що організатори також змінили правила відбору номінантів. У зв’язку з пандемією коронавірусу та закриттям кінотеатрів через карантин вперше за нагороду зможуть поборотися фільми, які демонструвалися тільки онлайн. Раніше претендент на премію мав організувати показ фільму в кінотеатрі для всіх членів Голлівудської асоціації іноземної преси.

Тепер прокатникам потрібно лише надати всім членам Голлівудської асоціації іноземної преси посилання на перегляд фільму онлайн або його копію на диску.

Фото: Getty Images

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