Класні серіали 2020 року не закінчуються! Ви вже подивилися розкішну прем’єру 4 сезону серіалу «Паперовий будинок»? А 2 сезон «Піарниці»? А 7 сезон легкого комедійного серіалу «Бруклін 9-9»? І «Нормальними людьми» вас уже не здивувати? Тоді цей матеріал про серіали червня точно для вас, зберігайте його в закладки.

Президент \ El Presidente

Жанр: кримінальна драма.

Прем’єра: 5 червня. Кількість серій – 8.

У головних ролях: Андрес Парра, Пауліна Гайтан, Карла Соуса.

Сюжет цього серіалу будується навколо реального корупційного скандалу, який стався з президентом ФІФА в 2015 році. Глядач побачить художню варіацію на тему, яку спортивні фанати обговорюють і досі. У серіалі йтиметься про тренера невеликий футбольної команди Серхіо Джадуе, який раптом стає главою федерації чилійського футболу. Він починає впиватися своєю владою і робити вчинки на грані фолу. Одним з авторів історії став Армандо Бо, який працював над «Бердмен».

Голова \ The Head

Жанр: трилер, детектив

Прем’єра: 12 червня. Кількість серій – 6.

У головних ролях: Лаура Бах, Альваро Морте, Джон Лінч, Ріхард Заммель.

Від цієї історії у вас по тілу підуть мурашки. Адже події розгортатимуться на віддаленій полярній станції в Антарктиді. Група вчених залишилася зимувати на станції Поларіс – VI, щоб продовжити дослідження зміни клімату. Навесні до них приїхав Йохан Берг, щоб взяти на себе керівництво станцією влітку. Він зайшов на станцію і побачив, що групи немає. Одні померли, інші, в тому числі і його дружина, пропали без вісті. Йохан знаходить молодого доктора Меггі. Але чи можна їй довіряти? І як розібратися, що взагалі сталося на станції?

Алекс Райдер \ Alex Rider

Жанр: бойовик, драма

Прем’єра: 4 червня. Кількість серій – 8.

У головних ролях: Отто Фаррант, Бренок О`Коннор, Стівен Діллейн, Вікі МакКлюр.

«Алекс Райдер» – це екранізація шпигунського роману «Точка відліку» британського письменника Ентоні Горовіца. Головний герой – школяр Алекс Райдер, який одного разу дізнається, що йому необхідно… врятувати світ. Виявилося, що його дядько – шпигун британської розвідки, який навчав Алекса всьому, що вміє сам. І настав той день, коли школяр повинен проявити все, що вміє, і врятувати людство.

Чудовий новий світ \ Brave New World

Жанр: драма, фантастика.

Прем’єра: 15 червня. Кількість серій – 9.

У головних ролях: Демі Мур, Олден Еренрайк, Гаррі Ллойд, Джессіка Браун – Фіндлі.

Ще одна прекрасна екранізація однойменного легендарного твору Олдоса Хакслі. Глядач зануриться в життя Лондона в майбутньому. Людство розподілене на касти, в самому розквіті епоха споживання. Але двоє жителів Лондона одного разу опиняються за межами міста і рпиняються в центрі кровопролитного повстання.

Темрява \ Dark

3 сезон

Жанр: трилер, фантастика.

Прем’єра: 27 червня. Кількість серій – 8.

У головних ролях: Анна Кеніг, Роланд Вольф, Луїс Хофманн.

Історія переносить нас в німецьке містечко Вінд, де живуть чотири родини, пов’язані між собою чотирма поколінням. Головні герої серіалу – підліток Вінд Йонас Канвальд, батько якого покінчив життя самогубством, поліцейський Ульріх Нільсен, у якого 33 роки тому пропав брат Мадс, і начальник поліції Шарлотта Допплер. З часом глядач дізнається про таємні відносини, подвійне життя і темне минуле кількох поколінь жителів Віндена. Гостроти сюжету додає те, що герої знайшли в системі печер під атомною електростанцією портал, який може переносити в часі.

Приємного перегляду!

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