Серіали від Netflix: топ-5 найбільш захоплюючих

Це неможливо пропустити. Топ-5 серіалів для тих, хто любить полоскотати собі нерви.

2 сезон «Моторошні пригоди Сабріни»

Chilling Adventures of Sabrina

1 сезон – 7,8 зірок з 10 на IMDb

Обережно, Сабріна вже не та. Образ дівчинки з котиком із милого серіальчику «Сабріна – маленька відьма» перетворився в кривавий хоррор. Це страшно красиво. Якщо вам менше 18-ти і ви вразливі, то вночі не заснете.

Раптом, ви вперше чуєте про цей серіал, розповідаємо коротко, але без спойлерів: 16-ти річна Сабріна – напівлюдина-напіввідьма готується пройти темне хрещення, щоб служити Темному Володареві. Але дівчина не готова прощатися зі звичним земним життям, друзями і хлопцем. І починає викручуватися, як може. Головну роль зіграла американська актриса Кирнан Шипка.

Перший сезон вийшов в минулому році, а старт другого відбувся 5 квітня цього року.

5 сезон «Чорне дзеркало»

Black Mirror1 серія – 7,3 зірок з 10 на IMDb

«Майбутнє буде ще більш світлим, ніж будь-коли»

«Чорне дзеркало» – це збірка серій, не пов’язаних між собою, але об’єднаних однією темою. Автори розмірковуються над тим, що технології безповоротно змінили світ і людей. На вас чекають жахаючі прогнози майбутнього. Фанати акцентують на тому, що деякі сценарні задумки з часом стали реальністю. Як, наприклад, «система соціального рейтингу» в Китаї. Де поведінка людини в соцмережах стала впливати на її фінансове благополуччя і просування в суспільстві.

Спешл п’ятого сезону «Бармаглот» або «Брандишмиг» вже доступний для перегляду. Всього заявлено шість епізодів. Особлива розкіш для передплатників NetFlix: глядачі можуть управляти серіалом: по ходу приймати рішення за героя і таким чином змінювати кінцівку фільму.

У новому сезоні зіграли: Уїлл Полтер, Фіона Уайтхед, Асім Чодрі і інші актори.

«The OА»

1 сезон – 7,8 зірок з 10 на IMDb

Що насправді сталося із Прерією? Відповідь на це питання не знайдена й досі.

«The OА» – містична історія про дівчину, яка пропала з дому та раптово повернулася і розповідає дивні історії. Вона просить називати себе ОА і ділиться моторошними спогадами про експерименти над собою. За її словами, божевільний вчений полює на неї. Родичі налякані: Прерія збожеволіла чи говорить правду? Може, вона дійсно навчилася подорожувати в часі і їй загрожує смерть? Відповідь на це питання глядачі шукають разом із героями серіалу. Сценаристи грають по-чесному – ніяких підказок.

В ролях: Брит Марлінг, Патрік Гібсон, Еморі Коен та інші. Другий сезон вже стартував.

3 сезон «Дуже дивні справи»

Stranger Things

1 сезон – 8,9 зірок з 10 на IMDb

Фантастичний трилер про жахи паралельної реальності, в яку порталом засмоктує людей. Так зник Вілл. Його друзі Майк, Дастін і Лукас відправилися на його пошуки, заручившись підтримкою випадкової знайомої під ім’ям Одинадцята, яка володіє телекінезом. За два сезони за плечима героїв залишилися трупи монстрів, з’явилася любов, але «темрява» не спить.

На глядачів чекає 8 серій. До акторського складу приєднається дочка Уми Турман Майя Турман-Хоук. У нових серіях історія буде відбуватися в 1985 році. Однією з сюжетних ліній стане дружба Стіва і Дастіна.

Третій сезон стартував 4 липня.

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«13 причин чому»

13 Reasons Why

2 сезон – 8 зірок з 10 на IMDb

Психологічна драма про Буллінг в школах, заснована на романі Джея Ешера. За сюжетом школяр Клей розслідує мотиви жахливого вчинку своєї однокласниці Ханни. Вона наклала на себе руки і залишила одного 7 касет. На відео Ханна записала 13 причин, що спонукали її на цей вчинок. Глядач дізнається темну сторону шкільного життя, дивлячись на те, що відбувається очима Клея. Невиправдана жорстокість, яку ігнорують вчителя і шкільний психолог.

У ролях: Ділан Міннетт, Кетрін Ленгфорд, Крістіан Наварро, Аліша Бо.

Прем’єра третього сезону вийшов в травні цього року.

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