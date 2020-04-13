Серіали 2020 продовжують рятувати нас під час карантину. Комусь хочеться полоскотати нерви, комусь повеселитися. Спеціально для тебе ми зібрали кращі позитивні серіали і фільми, які можуть скрасити дозвілля вдома. Але кіноіндустрія не зупиняється і продовжує балувати нас новинками. Прем’єри серіалів березня вже стартували і знайшли свого глядача. Давай дізнаємось, які серіали вийдуть в квітні 2020?

«Людина майбутнього» / Future man

3 сезон

Жанр: бойовик, комедія, фантастика, фентезі

Прем’єра: 3 квітня 2020. Кількість серій – 14.

У головних ролях: Джош Хатчерсон, Дерек Вілсон, Еліза Куп, Гленн Хедлі.

Фантастичний американський серіал розповідає про життя менеджера з клінінгу Джоша Фаттермана. Він працює в медично – психологічному центрі, живе з батьками та боїться стосунків. Єдина його розвага – це комп’ютерні ігри, в яких він дуже успішний. Весь свій вільний час Джош грає в одну складну гру, яку нікому раніше пройти не вдавалося. Але виявилося, що це зовсім не гра, а підготовкою Джоша до важливої ​​місії з порятунку Землі від глобальної катастрофи. Одного разу герой дізнається про це, виявивши у себе в кімнаті персонажів з гри. З цього моменту доля людства в його руках, і Джош єдиний, хто може впоратися з цим завданням. Та чи вдасться це йому? Про це ми дізнаємося в 3 сезоні серіалу.

«Паперовий будинок / La casa de papel

4 сезон

Жанр: бойовик, драма, трилер.

Прем’єра: 3 квітня 2020. Кількість серій – 8.

У головних ролях: Альваро Морте, Урсула Корберо, Альба Флорес.

Сюжет популярного іспанського серіалу «Паперовий будинок» розгортається навколо команди авантюристів, які хочуть пограбувати королівський монетний двір Іспанії. Лідер команди на прізвисько «Професор» збирає команду з 8 чоловік, кращих кожен в своїй галузі. Розробивши схему і пройшовши спеціальну підготовку, вони йдуть на пограбування. Та план дав збій і ділки виявилися в мишоловці. Щоб вибратися з халепи, вони взяли в заручники співробітників монетного двору і школярів, які приїхали на екскурсію. Чим все закінчиться, дивіться в 4 сезоні.

«Місіс Америка» / Mrs. America

1 сезон

Жанр: драма.

Прем’єра: 15 квітня 2020. Кількість серій – 9.

У головних ролях: Кейт Бланшетт, Роуз Бірн, Сара Полсон, Марго Мартіндейл.

Драматичний серіал про рух феміністок в США в 1970-х роках заснований на реальній історії. Його знімає Дави Уоллер, яка раніше працювала над створенням хітів «Відчайдушні домогосподарки» і «Божевільні». Події серіалу розгортаються навколо прийняття тієї самої 19-ї поправки, яка передбачає рівні права для жінок. Головні героїні борються проти юриста і консерваторки Філліс Шлефлі (Кейт Бланшетт). Вона категорично проти феміністичного руху, легалізації абортів і будь-яких прав для сексуальних меншин. Дивимося трейлер:

Чим ми зайняті в тіні / What we do in the shadows

2 сезон

Жанр: комедія, жахи.

Прем’єра: 15 квітня 2020. Кількість серій – 10.

У головних ролях: Метт Беррі, Кайван Новак, Натасія Деметрій, Харві Гильєн.

Сюжет серіалу розповідає про життя приятелів-вампірів, які пережили кілька століть і зараз живуть в одному з найбільших мегаполісів світу, в Нью-Йорку. Їм доводиться пристосовуватися до сучасного світу, вчитися користуватися гаджетами, інтернетом, банківськими картами і жити в епоху діджіталізаціі. Але спокійне життя вампірів закінчується після візиту стародавнього Князя, і тепер їм необхідно підкорити і захопити свій округ, щоб він став центром вампірів.



«У цьому я впевнений» / I know this much is true

1 сезон

Жанр: драма.

Прем’єра: 27 апреля 2020. Кількість серій – 6.

У головних ролях: Марк Руффало, Мелісса Лео, Кетрін Хан, Джульєтт Льюїс, Розі О’Доннелл.

Це сімейна драма за однойменним романом американського письменника Уоллі Ламба. Серіал розповідає про життя двох братів-близнюків: Домініка і Томаса Бердс. Томас хворий і страждає на параноїдальну шизофренію. Домінік обіцяє своєї вмираючої матері піклуватися про свого брата. Ти побачиш історію про зраду, самопожертву і прощення, про героїв, які намагаються налагодити своє життя і пройти крізь найскладніші випробування. Актор Марк Руффало проявив себе в цьому серіалі у повній мірі, адже зіграв обох головних героїв.



Ну що ж, залишилося тільки набратися терпіння і дочекатися прем’єри. Приємного перегляду!

Фото – iStock.com, @futuremanonhulu, @money_heist, @rottentomatoes, @theshadowsfx, cdn.flickeringmyth.com