Коли розпочнуться зйомки спешлу «Друзів»?

HBO Max збирається повернутися до знімань культового серіалу

Через пандемію коронавірусу завис найочікуваніший проект цього року – спеціальний епізод ситкому «Друзі». Зйомки перенесли через карантин і досі не було відомо, коли відновлять знімальний процес.

Нещодавно з’явилася інформація, що «Друзів» почнуть знімати вже в серпні. Про це повідомляє видання Independent з посиланням на творця шоу Марту Кауффман. Головна умова знімань – відсутність другої хвилі коронавірусу.

– Ми ще можемо зробити гарне шоу, будемо знімати його протягом деякого часу, з середини до кінця серпня, — сказала Кауффман.

Нагадаємо, що раніше спешл «Друзів» планували випустити у травні до запуску стрімінгового сервісу HBO Max. Увесь зірковий каст – Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Девід Швіммер, Метт Леблан та Меттью Перрі візьме участь у проекті. За словами продюсерів, спешл не буде продовженням «Друзів», актори постануть у ролі самих себе.

Фото: Getty Images

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