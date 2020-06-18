Українська співачка Наталка Карпа презентувала чуттєвий кліп «Долею поцілована».

Дивитися новий кліп Наталка Карпа – Долею поцілована онлайн:



У новому кліпі «Долею поцілована» Наталка Карпа вперше наважилася показати своє особисте життя, яке співачка так оберігає.

– Я щаслива жінка! Останні роки в моєму житті відбуваються справді знакові події. Я отримала два нові статуси «дружини» та «матусі», – розповідає Наталка Карпа. – І зрозуміла, що щастя це не лише коли все добре, але і тоді коли в усіх життєвих негараздах усвідомлюєш, що ти не одна, в тебе є опора, підтримка і щирий співрозмовник, і це все в одній особі – мого чоловіка!!! Щастя – це народження дитини, це недоспані ночі, через які проходять усі матусі, адже ти розумієш, наскільки потрібна своєму маленькому комочку такого великого щастя.

Режисером кліпу став Володимир Шурубура. У відеороботі «Долею поцілована» показано стосунки Наталки Карпи з чоловіком Євгеном Тереховим від самого початку до одруження та народження донечки Злати.

– Над цим кліпом ми працювали досить тривалий період. Мені було важливо все зважити, зрозуміти чи потрібно ділитись такими особистими кадрами. І таки зрозуміла, що щастям потрібно ділитись. Фінальні кадри я хотіла відзняти в молодому яблуневому саду, як символ нашої юної, квітучої любові. І символічно, що квітучі сади дають згодом плоди, так і ми дали плід нашому коханню – це наша донечка Злата, – поділилася співачка ексклюзивно з Новим каналом.

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