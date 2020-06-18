Маленьку донечку Бейонсе і Джей Зі номінували на престижну премію
Доньці Бейонсе і Джей Зі всього 8 років, а вона вже стала номінанткою премії BET 2020. Блю Айві Картер може здобути престижну нагороду за участь у створенні пісні «Brown Skin Girl». Сингл став саундтреком до мультфільму «Король Лев». Над піснею Блю Айві працювала разом зі своєю мамою Бейонсе та музикантами Wizkid і SAINt JHN.
Родина неймовірно пишається дівчинкою. Її бабуся Тіна Лоусон навіть привітала Блю з іншими нагородами за цю пісню.
«Бабуся дуже пишається тобою! У вісім років ти стала голосом всіх темношкірих дівчаток», – написала вона в Instagram.
За «Brown Skin Girl» Блю айві Картер отримала премії 2019 Soul Train Music Awards і NAACP Image Award.