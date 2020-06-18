Український репер Потап випустив новий сингл «ЛЕТО2020».

Слухати нову пісню ПТП – ЛЕТО2020 онлайн:

Трек «ЛЕТО2020» Потап написав під час карантину. Головний посил його у тому, що весну цього року ми провели у чотирьох стінах, але з літом такого не буде! Ці три сонячні місяці репер закликає провести у хороших емоціях, усмішках, танцях, піснях, фестивалях та з близькими людьми.

«Нельзя держать весь мир взаперти. Если с весной мы еще согласились, то #ЛЕТО2020 у нас никто не заберет!» – прокоментував Потап.

Mood відео до пісні репер зняв на одній із спортивних майданчиків Києва.

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