Новий каналG.spaceШОУМАНІЯКоул Спроус крутить новий роман з колегою по «Рівердейлу»?

Коул Спроус крутить новий роман з колегою по «Рівердейлу»?

Невже актор знайшов втіху у подрузі колишньої

Зірки серіалу «Рівердейл» Лілі Рейнхарт та Коулс Спроус завершили стосунки. Тому кожен крок обох акторів не залишається без уваги. Нещодавно Коула Спроуса помітили в компанії своєї колеги Меделін Петш, яка грає роль Шеріл Блоссом.

Вперше за час самоізоляції Спроус вийшов на вечерю. Компанію йому склала акторка Меделін Петш і дочки акторки Енді Макдауелл, Маргарет і Рейні Куеллі. Тепер прихильники «Рівердейлу» запідозрили Коула в романі з подругою Лілі.

Цікаво, то що ж відбувається між Коулом Спроусом та Меделін Петш. Роман чи дружба?

Фото: Getty Images

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