Реперка спробує скинути 29 кілограмів за рік

Українська реперка alyona alyona назвала свою точну вагу та пообіцяла позбутися зайвої ваги. Про це артистка розповіла у сторіз у своєму Instagram.

alyona alyona вирішила бути чесною зі своїми підписниками. Тому вона вирішила зважитися на камеру та показати свою точну вагу. Виявляється, що реперка важить 127,4 кг.

– Хочу спробувати скинути за рік 29 кілограмів. Хочеться якоїсь авантюри в житті. Хочеться кидати собі виклик і досягати вершин, – розповіла alyona alyona.

Реперка хоче скинути саме 29 кілограмів тому, що нещодавно їй виповнилося 29 років. alyona alyona пообіцяла розповідати про свій раціон та емоційний стан під час схуднення.

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