Тепер у родині Кардаш’ян-Вест буде два б’юті-голіка

Кому косметос? Американський репер Каньє Вест збирається випускати косметику під брендом Yeezy. Про це повідомляють західні ЗМІ.

Відомо, що Каньє Вест подав заявку на реєстрацію торгової марки косметики. Очікується, що репер буде випускати декоративну косметику, лаки для нігтів, продукти для волосся, доглядову косметику для шкіри та обличчя, парфуми та багато іншого.

Цікаво, що в 2017 році інша компанія Веста Donda також зареєструвала можливість діяльності в сфері краси. Але виробництво так і не почалося.

Фото: Getty Images

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