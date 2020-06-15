Ед Вествік натякнув на повернення у «Пліткарку»

Селебріті заінтригував прихильників неочікуваним тизером

Актор Ед Вествік, який здобув найбільшу популярність за роль Чака Басса, натякнув на радісні новини щодо продовження легендарного серіалу «Пліткарка». Через пандемію коронавірусу ребут вирішили перенести аж до 2021 року. Але, схоже, що Вествік має для нас хороші новини.

У своєму Instagram Ед Вествік опублікував загадкову картинку, де на чорному фоні рожевими літерами красується надпис «ХОХО». Він означає «цілую, обіймаю» та є фірмовим прощанням серіальної «Пліткарки».

«Маю для вас дещо… Завтра о 13 годині… Підказка… хохо», – підписав свій пост актор.

Назначений час вже давно пройшов, а Ед Вествік так і не зробив ніякої заяви. Залишається тільки сподіватися, що ми незабаром дізнаємося щось про продовження «Пліткарки». Невже у ньому з’явиться сам Чак Басс?

Фото: Getty Images

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