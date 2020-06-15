Фаворити Нацвідбору на «Євробачення» Cloudless шукають вокаліста

Поп-рок група Cloudless, яка так полюбилась публіці на Нацвідборі цього року хітом «Drown Me Down», вже в третій раз шукає вокаліста.

Просто перед конкурсом в колективі з’явився новий вокаліст – Юрій Каналош, учасник відомого вокального ТВ-проекту. Здавалося, хлопці ідеально доповнюють один одного, але щось пішло не так… Після Нацвідбору планувався тур і сольний концерт групи, проте карантин змінив плани хлопців.

За 3 роки існування гурт випустив два повноцінних альбоми, кілька кліпів і лірик відео, прозвучав саундтреками в серіалах, ТВ-проектах, серед яких «Кохання на виживання» (Новий канал), і навіть в повнометражному фільмі «Зустріч однокласників». Їх пісні крутять на топових радіостанціях, треки потрапляють в чарти і шазамляться з різних країн світу. Їх працездатність і запал вражає!

І зараз у кожного фана є можливість стати вокалістом Cloudless. Одна важлива умова: потрібно вміти співати 🙂

– Якщо у тебе є нестримне бажання, ти з Києва або готовий переїхати, любиш співати, хочеш писати нову музику, маєш професійні здібності або велике бажання розвиватися, любиш працювати в команді та досягати результату, маєш прогресивні погляди на світ, а в тобі самому переважають позитивні якості, запиши демо на одну з наших пісень, і прийшли на пошту: [email protected], – звертаються Cloudless до потенційного вокалісту.

Прийом заявок відкрито до 11 липня! Підтримати потенційних вокалістів і дізнатися деталі про проект «Голос для Cloudless» можна в телеграм каналі @voiceforcloudless і в офіційних соцмережах групи.

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