Співачка порадувала шанувальників незвичайною прем’єрою

JERRY HEIL, яка створила саундтрек до четвертого сезону реаліті «Від пацанки до панянки» (Новий канал), опублікувала мукбанг (МОКБАН, МЕКБАН, MUKBANG – популярні корейські та американські відео, де блогери їдять зі смачними звуками перед камерою). Саме такий формат юна співачка вибрала для свого нового лірик-відео на сингл #CHEWING.

Прем’єра! «Пацанки» випустили кліп на пісню Jerry Heil «#НЕБЕЙБІ»

Смішний і дивний трек англійською мовою #CHEWING про типового інтроверта, для якого карантин в житті нічого не змінив, з’явився у вигляді лірик-відео на YouTube каналі Jerry Heil. Джеррі експериментує в різних музичних стилях: хіп-хоп, треп, танцювальної поп-музики. Пісня #CHEWING побудована на трендових ASMR звуках: плямкання, пшиканнях, сьорбаннях.

Зірка завжди підкуповує простотою своїх ідей! В її новому відео: самоізоляція, маленька квартира (справжнє житло співачки до переїзду), самотня дівчина сидить в чат-рулетці, яку на монтажі замінили на придуманий сайт lone.com (lone-самотність).

Джеррі виконує новий трек онлайн перед незнайомцями з усього світу і просто знімає їх несподівану реакцію! У кліпі #CHEWING королева самоіронії стала справжнім біджеєм, з апетитом поглинаючи їжу вдома, годує бананом кроля, при цьому спілкується в текстовому чаті з глядачами.

Хейл змінила кілька образів: від звичної повсякденної одежі з її фірмовими ріжками на голові до образу в стилі епохи Бароко з пишною сивою перукою. Останній образ — пасхалка. Адже за основу пісні #CHEWING співачка та композиторка взяла змінену мелодію з до-мінорної прелюдії і фуги І.С. Баха.

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