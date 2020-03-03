«Пліткарка»: яким буде перезапуск серіалу та хто зіграє головну роль?

Хто наведе порядок на Верхньому Іст-Сайді?

Нещодавно HBO офіційно заявив, що культовий серіал «Пліткарка» повернеться на екрани. Шоуранерами перезапуску стануть творці оригінальної ідеї – Джошуа Сафран та Джош Шварц.

Про сюжет нової «Пліткарки» відомо не так багато. Але вже зрозуміло, що серіал знову зосередиться на житті та проблемах підлітків з Верхнього Іст-Сайда. Але усі плітки та скандали будуть з’являтися через Instagram. За словами продюсерів, новий час диктує нові героїв: «У наш час немає сенсу придумувати якусь Пліткарку, яка контролює життя дорослих людей. Це нерозумно і наївно. У цій ідеї було щось дійсно свіже 10 років тому, але тепер ми всі з вами в якомусь сенсі Пліткарки».



Щодо виконавці головних ролей, то кастинги ще тривають. Поки відомо ім’я однієї з головних героїнь. Сучасну Серену зіграє акторка Емілі Лінд. Її персонаж – 16-річна Одрі буде розбиратися з перепетіями в особистому житті. Дівчина вже давно перебуває у серйозних стосунках і починає сумніватися у правильності свого вибору.

Для тих, хто не уявляє «Пліткарку» без Блер, Чака, Серени, Нейта і Дена, творці підготували сюрприз. У новому інтерв’ю Entertainment Tonight Сафран підтвердив, що Серена, Блер, Нейт і Ден стануть частиною перезавантаження, незалежно від того, чи зірки вирішать повернутися. Так чи інакше, у нових серіях будуть згадуватися минулі герої, оскільки «всесвіт все ще існує».

– Вони – частина світу, – сказав Сафран. – Персонажі говорять про них і про те, що вони існують. Так, так, я б хотів, щоб вони повернулися. Шоу стрибнуло на п’ять років у вперед по закінченню, і ми прожили ці п’ять років, тож є купа речей, які вони могли робити.

Солодка плюшка для тих, хто закоханий в голос оригінальної «Пліткарки». У рімейку з’явиться акторка Крістен Белл, яка озвучувала персонаж Пліткарки. У першому сезоні нової «Пліткарки» буде 10 епізодів. Чекаємо з нетерпінням, ХОХО GOSSIP GIRL.

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