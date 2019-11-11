Серіал «Пліткарка» знову озвучить Крістен Белл

Чутки, плітки та скандали знову повернуться на Верхній Іст-Сайд

ХОХО! «Пліткарка» знову заговорить голосом акторки Крістен Белл. Про це повідомляє видання Variety.

39-річна акторка була «голосом з Верхнього Іст-Сайда» протягом 5 років, і ніхто не збирається знімати її з посади. Про це заявили продюсери перезапуску легендарного серіалу. До цього моменту ніхто не знав напевно, чи почують фанати серіалу голос Крістен Белл після перезавантаження. Хоча про те, що HBO готує перезапуск культового серіалу «Пліткарка», стало відомо ще влітку.

Нова «Пліткарка» розкаже історію іншого покоління багатеньких нью-йоркських школярів. Дії розгортатимуться через вісім років після фінальної сцени оригінальної «Пліткарки». Там ми побачили щасливе життя подружжя Блера та Чак з їхнім сином, весілля Серени та Дена, а також дізналися, хто був голосом Пліткарки увесь час. Сучасні технології змінили правила гри. І тепер Пліткарка гратиме на зовсім новому рівні – соціальних мережах.

У лютому президент телекомпанії The CW Television Network зазначив, що реалізація проекту залежить від сценаристів. Вони погодилися розробити спін-офф серіалу «Пліткарка». У першому сезоні вийде всього 10 серій. Покажуть його на телеканалі HBO MAX.

Серіал «Пліткарка» виходив з 2007 по 2012 рік на каналі The CW. Шість сезонів він розповідав про життя манхеттенської еліти, за яким слідкує сайт «Пліткарка». Аутсайдер з Брукліну зміг відтворити стиль та лексику дівчат зі школи Констанс. Серіал заснований на однойменній серії романів письменниці Сесилі фон Цигезар .

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