Оля Полякова оголосила про запуск другого сезону «ПоляВиденья» в новому форматі

Після 2,5 місяців нон-стоп мовлення онлайн-версії авторського каналу Олі Полякової в Instagram, «ПоляВидение» в тому форматі, в якому звик його бачити глядач, йде в невелику відпустку. Про це співачка повідомила в своїх соціальних мережах, записавши зворушливе звернення до своїх шанувальників.

– «ПоляВидение», яким ми його знаємо і любимо, йде. Але є і хороша новина. Ми повернемося зовсім скоро. Будуть нові ефіри, нові гості, формати! Я дякую всім зіркам, які приходили до мене в гості. За їх сміливість, відкритість, за їх почуття гумору і вміння посміятися над собою! Я кажу спасибі і вам, мої дорогі глядачі! Це все було заради вас! За два з половиною місяці наші ефіри переглянули більше 85 млн разів! – розповіла Оля Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 10 Июн 2020 в 12:19 PDT

– І таке маленьке одкровення… Ці ефіри врятували, в першу чергу, мене саму. Адже артист помирає без сцени, а разом з вами ми придумали, як вижити в ці непрості часи. Але! Це не означає, що ми з вами весь цей час не будемо бачитися! Ефіри будуть, будуть і гості. Ви самі все побачите, стежте за анонсами і залишайтеся зі мною на зв’язку! До зустрічі в новому сезоні «ПоляВидения», – прокоментувала співачка.

З моменту існування авторського телеканалу Олі Полякової в онлайн-форматі загальна кількість переглядів досягла позначки в 90 мільйонів, а завдяки гумору, легкості і унікальному таланту бути цікавою для абсолютно різної аудиторії в рамках рубрик «спорт», «психологія», «кулінарія», « лотерея» принесли співачці додаткових 500.000 підписників в Instagram і Facebook.

Ніколи ще зірки українського шоу-бізнесу не були такі відверті, як у випусках інтерактивного інтерв’ю «Правда або дія». На особистому прикладі Оля Полякова показала, як зривати пластирі з болючих тем і піднімати питання, на які, як правило, прийнято закривати очі. Гостями «Полякова +» і «Правда чи дія» стали Макс Барських, Євген Кошовий, Потап, Юрій Ткач, Алла Костромічова, Катерина Кухар, Аня Седокова, Надя Мейхер, Володимир Остапчук, Леся Нікітюк, Даша Астаф’єва, Тоня Матвієнко та багато інших.

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