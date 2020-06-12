Шерон Стоун вижила після удару блискавки

Голлівудська акторка Шерон Стоун шокувала заявою про те, що її вдарила блискавка! Про це зірка розповіла коміку Бреттону Гольдштейну під час запису подкасту. Коли саме трапився інцидент Стоун не сказала.

Як розповіла Шерон Стоун, вона піддалася електричному заряду, коли набирала на кухні воду з крану. Тоді блискавка вдарила в колодязь, який відповідав за водопостачання в будинку.

– Я наповнювала праску водою і тримала руку на крані. Блискавка пробила мене через воду. Мене підкинуло в повітря і відкинуло через всю кухню. Я вдарилася об холодильник. У мене був шок, – поділилася зірка.

Від розряду блискавки Шерон Стоун втратила свідомість. Зірку знайшла її потім на кухню 87-річна мати Дороті. Жінці вдалося привести доньку до тями, а швидка доправила її у лікарню. Шерон Стоун пробула в лікарні 10 днів, оскільки в її тілі ще зберігався електричний заряд.

Фото: Getty Images

Читай також:

Келлі Кларксон розлучається з чоловіком!

На екрани: Першим після карантину в прокат вийде фільм з Селеною Гомес