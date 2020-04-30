Фестиваль Atlas Weekend переноситься: нові дати, місце і подробиці

«Через непідвладні нам обставини, Atlas Weekend переноситься на наступний рік», – таку заяву зробили організатори фестивалю сьогодні вранці. Нові дати Atlas Weekend: 6-11 липня 2021 року.

Ми здогадувалися, що так, скоріше за все, так і буде, правда? Але кожен в глибині душі до останнього сподівався, що улюблена літня вечірка все ж таки якимось дивом відбудеться. Що ж, не будемо засмучуватися, обіцяні зірки таки приїдуть до України, залишилося лише дізнатися коли.

Нові дати Atlas Weekend: 6-11 липня 2021 року. Квитки, куплені на фестиваль цього року, діють на AW 2021.

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– Зараз ми ведемо переговори з усіма артистами, щоб повністю зберегти вже заявлений лайнап, – обіцяють організатори. – Також вас чекають анонси ще багатьох нових артистів, які приєднаються до фестивалю в наступному році.

Попереду у нас цілий рік, щоб зробити фестиваль ще більш масштабним

– Це найскладніше рішення, яке нам коли-небудь доводилося приймати. Останній місяць ми не втрачали надії та працювали над створенням AW 2020 року, розглядали різні варіанти виходу з кризи і до останнього вірили, що у нас буде можливість зустрітися з вами цього літа. Але спостерігаючи за розвитком подій в світі та спілкуючись з нашими європейськими колегами, прийшли до висновку, що перенесення – єдине правильне рішення в цій ситуації, – коментують новину організатори.

Вони закликають всіх, хто вже купив квитки на Atlas Weekend 2020 року, зрозуміти і підтримати фестиваль, адже якщо для відвідувачів – це просто сумна новина, то для самих організаторів таке непросте рішення тягне за собою безліч труднощів і втрат:

– Друзі, ми закликаємо вас в черговий раз висловити свою любов до фестивалю. Скористайтеся вашими квитками на Atlas Weekend 2020 в наступному році – так ви підтримаєте фестиваль і зможете зробити його ще яскравішим і крутішим у 2021. Всі, хто не зможуть бути з нами наступного року, матимуть можливість повернути гроші. Незабаром на наших офіційних ресурсах ми опублікуємо детальні інструкції, як це зробити.

– Попереду у нас цілий рік, щоб зробити фестиваль ще масштабнішим і реалізувати багато нових ідей в наступному сезоні. А ще вже зараз ми починаємо роботу над особливим осіннім спецпроектом Atlas Weekend, деталі якого повідомимо зовсім скоро! Це не фінал фестивальної історії, а всього лише пауза перед довгоочікуваним AW 2021. Бережіть себе і близьких!

Що ж, незважаючи на сумні новини, не будемо падати духом – адже літо все одно відбудеться, і ми можемо самі наповнити його безліччю крутих подій! Вмикайте свій улюблений трек і налаштовуйтесь на позитив: літо 2020 буде яскравим, і ніщо цьому не завадить!