Свої 28 років разом музиканти вирішили відсвяткувати, незважаючи на карантин

Український гурт Green Grey дав концерт в новому для всього світу «вертикальному» форматі. Через карантин глядачі дивилися його з балконів номерів готелю «Bratislava». У кожному номері знаходилося не більше чотирьох людей для дотримання карантинних норм. Сама сцена розташовувалася на даху сусіднього будинку.

Diezel і Мурік співали улюблені хіти понад півтори години: «Під дощем», «Сонце і Місяць», «Часу немає», «Стереосистема» (виконана з Артемом Пивоваровим) і багато інших.

– Хлопці, це було дуже круто. Концерт був просто на вищому рівні. І він би не відбувся, якби не наші друзі: Zinteco (сценічна конструкція), Alight (освітлення), ScreenPro (цифрові панелі), готель Bratislava, InStream (стрім концерту), Radio Roks, ВМОПВВ «Альтернатива» і YULA Company. Вже зовсім скоро ми вирушимо у всеукраїнський тур і побудуємо такі сцени в багатьох містах України: Дніпрі, Львові, Харкові та інших, – розповідає Diezel, співзасновник гурту.

Цікаво, що сцена, яку зібрали на даху готелю для вертикального концерту, може функціонувати все літо. Тобто інші артисти зможуть організувати літні концерти з дотриманням всіх правил карантинної безпеки.

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