KHAYAT презентував нову композицію «Говорила». Це перша робота співака після участі у Національному відборі на «Євробачення-2020».

Слухати нову пісню KHAYAT – Говорила онлайн:

«Говорила» – пісня про дівчину, яка була занадто довірливою та велелюбною і через це втратила свою гідність.

За словами співака, ця пісня могла бути на Нацвідборі-2020, проте він не розглядав її для конкурсу.

– Коли я вмикав друзям демку, вони мені казали: “Ти ж це для Євробачення готуєш?” Чому у них була така асоціація – не знаю. Я її не розглядав для конкурсу. Ця пісня лежала у шухляді понад рік. Був текст, але я не знав у якій музичній формі його подати. У цій композиції я виступаю оповідачем. Це збірна історія, натхненна фольклором та літературою, певними кіноісторіями, – поділився KHAYAT ексклюзивно з Новим каналом.

Цікаво, що це перший авторський трек KHAYAT, де звучить акордеон. Саме цьому інструментові виконавець присвятив 10 років творчого життя.

Фото: Олена Божко

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