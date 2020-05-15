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15 травня
Кастинг в ВІА ГРУ! У гурт шукають нову солістку
Солістка гурту «ВІА Гра» Еріка Герцег вирішила покинути популярний дівочий колектив. Саме тому продюсер Костянтин Меладзе розпочинає пошуки нової «віагристки».
Вокалістка Еріка Герцег сама розповіла, що вирішила завершити співочу кар’єру у жіночому тріо. Тепер дівчина хоче розпочати сольний проект. Незважаючи на ще діючий контракт, Костянтин Меладзе вирішив відпустити Еріку. Але до 2020 року вона все ж залишатиметься у складі «ВІА Гра».
На офіційній сторінці продюсерського центру Костянтина Меладзе в Instagram вже почали пошуки нової солістки у «ВІА Гра».
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