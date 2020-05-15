даруйповітря: Jerry Heil, YUKO, TARABAROVA запрошують на благодійний онлайн-концерт

Всі кошти будуть спрямовані на придбання 24 апаратів ШВЛ і допомогу хворим на коронавірус.

Українські зірки Jerry Heil, гурт YUKO та TARABAROVA зібралися онлайн, щоб заспівати заради добра та благодійності. Зірки закликають допомогти тим, хто захворів на на COVID-19 й потребує підтримки. Під час попередніх онлайн-концертів завдяки пожертвам зібрали 150 тисяч гривень.

#даруйповітря — це всеукраїнський благодійний проект, мета якого зібрати гроші на 24 апарати штучної вентиляції легень для кожної області України та врятувати життя важкохворих на COVID-19. Наразі організатори вже замовили один апарат ШВЛ в США.

Фінальний виступ відбудеться в суботу, 16 травня, на Youtube-каналі Нового каналу та Youtube-каналі «Чоткий паца»! На глядачів чекатиме дійсно концерт, хоч і віртуальний.



Ведучими ефіру будуть актор та сценарист Євген Янович («Мамахохотала») та актор, режисер YouTube-каналу «Чоткий паца» Костя Клепка.

Jerry Heil, гурт YUKO та TARABAROVA заспівають свої хіти та поспілкуються із глядачами. Кожен бажаючий у коментарях може поставили будь-яке запитання, зірки дадуть відповіді на найцікавіші.

Долучитися до проекту та зробити внесок можна на сторінці Української біржі благодійності. Або відправивши SMS з будь-яким текстом на номер 88001 (Вартість 1 повідомлення – 20 грн).

Не пропустіть зірковий благодійний онлайн-концерт у суботу, 16 травня, 0 19:00 на YouTube-каналі Нового каналу. Станьте частиною хвилі добра.