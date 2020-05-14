Подивитися культовий виступ гурту можна буде подивитися на офіційному YouTube-каналі

Легендарний британський гурт Queen вирішив вшанувати пам’ять свого фронтмена Фредді Мерк’юрі, який помер у 1992 році від СНІДу. Музиканти влаштують трансляцію концерту, який проходив на стадіоні Вемблі в Лондоні. У такий спосіб Queen хочуть зібрати гроші для Всесвітньої організації охорони здоров’я та її зусиль по боротьбі з COVID-19.

Концерт транслюватиметься в прямому ефірі на YouTube-каналі гурту 15 травня в 21:00 за київським часом і буде доступний для перегляду в протягом наступних 48 годин.

Останній концерт Queen за участі Фредді Меркьюрі відбувся на стадіоні Вемблі в Лондоні 20 квітня 1992 року за кілька місяців до смерті фронтмена. Тоді також виступили Девід Боуї, Роберт Плант, Джеймс Хетфілд, Джордж Майкл, Елтон Джон, Лайза Міннеллі, Metallica, U2, Def Leppard, Guns N ‘Roses і Spinal Tap. Прибуток від концерту допоміг запустити фонд Mercury Phoenix Trust, який пожертвував понад 17 мільйонів фунтів стерлінгів на боротьбу зі СНІДом.

Фото: Getty Images

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