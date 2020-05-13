Чілдрен Кінофест відбудеться онлайн. Як подивитися світові шедеври?

З 29 травня по 7 червня відбудеться Чілдрен Кінофест – український фестиваль, який 7 років поспіль безкоштовно знайомить дітей з найновішими європейськими стрічками та світовою кінокласикою.

У зв’язку з пандемією коронавірусу організатори події прийняли рішення вперше провести Кінофестиваль онлайн. Усі покази відбудуться на www.childrenkinofest.com та будуть безкоштовними за попередньою реєстрацією на сайті. Почесним послом фестивалю у 2020 році став музикант, продюсер, автор пісень і фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк.

Чілдрен Кінофест підготував багато цікавих подій. За традицією, до конкурсної програми увійшло сім фільмів для глядачів від 4 років, відібраних на найбільших європейських кінофорумах. Переможця фестивалю визначає його аудиторія. Після перегляду фільмів глядачам буде запропоновано оцінити свої враження.

Україну представлятиме фантастична пригодницька стрічка «Фокстер & Макс» Анатолія Матешка. Головний герой фільму, дванадцятилітній школяр Макс знаходить балончик з нанофарбами, і малює графіті собаки. Неочікувано малюнок оживає та перетворюється на пса-наноробота з суперможливостями.

Для старшої аудиторії пропонується шалена подорож на рок-фестиваль у Норвегії – із підлітками-героями роуд-муві «Лос Бандо». Робота претендувала на здобуття «Кришталевого ведмедя» як найкращий художній фільм для юнацтва на Берлінському кінофестивалі.

Також в рамках фестивалю покажуть два анімаційних фільми. Найменших глядачів чекає «Сіпсік – лялька-друг» – екранізація знаменитої серії розповідей, яка стала символом дитячої літератури Естонії. «Гол!» – стрічка, створена в найкращих традиціях британської анімації, про маленького кротика, який мріє стати футболістом, а не шахтарем, як всі його родичі.

До програми увійшли німецьке фентезі «Тім Талер, або Проданий сміх», австралійський сімейний фільм «Мій друг містер Персіваль» та нідерландсько-німецька драма «Салон краси Ромі».

Спеціальною подією до Дня захисту дітей (1 червня), організованою фестивалем спільно з Новим каналом, стане онлайн-прем’єра переможця Чілдрен Кінофесту минулого року – анімаційного фентезі «Викрадена принцеса» Олега Маламужа.

Хітова українська стрічка розповідає історію доньки київського князя, викраденої злим чаклуном, та мандрівного музиканта, який намагається її врятувати. Ролі у фільмі озвучили Олексій Завгородній, Надя Дорофєєва, Сергій Притула, Юрій Горбунов та посол Чілдрен Кінофесту 2019 року Олег «Фагот» Михайлюта. Фільм можна переглянути безкоштовно на сайті фестивалю з 1 по 7 червня включно та на Youtube Нового каналу.

Ретроспективним показом Чілдрен Кінофест стане добірка фільмів Жоржа Мельєса – одного з засновників світового кінематографа, першого в історії автора спецефектів та монтажних фокусів.

Ще на кіноманів чекатиме Конкурс дитячих фільмів. За традицією, переможців визначать журі українських кінематографістів – продюсерка та директорка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, зірка серіалу «Перші ластівки» актор Максим Самчик і аніматор Олег Маламуж, автор стрічки «Викрадена принцеса». Глядачам показу дитячих короткометражних фільмів запропонують проголосувати онлайн та обрати переможця в номінації «Приз глядацьких симпатій». Автори найкращого фільму у цій категорії отримають 10 тисяч гривень. Фіналістів буде оголошено 19 травня.

Покази конкурсної програми триватимуть протягом 7 днів, переглянути їх можна у будь-який зручний час. Фільм-ретроспектива та роботи фіналістів конкурсу дитячих короткометражних фільмів, які входять до складу позаконкурсної програми, будуть доступні для перегляду як спецподії за розкладом – протягом одного дня.