Фанати чекають на реліз нових пісень

Американська співачка Леді Гага нарешті оголосила точну дату виходу свого нового альбому Chromatica. Через пандемію коронавірусу епатажна артистка була змушена відкласти його реліз.

Раніше планувалося, що новий альбом Леді Гаги Chromatica побачить світ 10 квітня. Але тепер дату релізу перенесли на 29 травня. Про це офіційно повідомила сама співачка у своєму Instagram.

Відомо, що до альбому Chromatica увійде 16 пісень. Зокрема, у ньому буде представлений і трек Stupid Love, який Леді Гага презентувала нещодавно. У записі альбому взяв участь вокаліст OneRepublic Райан Теддер, який назвав його «найкрутішою штукою, яка вийде в 2020 році».

Фото: Getty Images

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